Calciomercato Milan | si chiude per Kaio Jorge | i dettagli

(Di venerdì 23 luglio 2021): i rossoneri sarebbero a un passo dalre la trattativa con il Santos perSecondo quanto riferito dall’edizione odierna de La Repubblica, ilsembra essere ad un passo dall’acquisto di, attaccante del Santos, per cui i rossoneri devono ormai limare ielargendo al club brasiliano un piccolo indennizzo visto che il giocatore andrà in scadenza a dicembre. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 Dopo Giroud, ilè ...

Advertising

DiMarzio : #Milan | L'#Eintracht è pronto a riprovarci per #Hauge: la situazione - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, annullate le visite mediche di #BalloTourè - DiMarzio : #Milan, fatta per #BalloTouré e il ritorno di #BrahimDiaz: attesi entro sabato - Fraboys69 : RT @ZaccardoC: Milan, Giroud e gli altri campioni del mondo acquistati - La Gazzetta dello Sport - nico_bastone : #Milan, il punto su Diogo #Dalot: la trattativa va avanti @CMercatoNews -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

MilanLive.it

1 Trova spazio anche su La Repubblica la trattativa tra Santos eper Kaio Jorge. Secondo il quotidiano i due club stanno definendo i dettagli e l'affare alla fine si farà.Il PSG continua a osservare Theo Hernandez in questoestivo e ilprova a blindarlo col rinnovo; Maldini ha in agenda un incontro con l'agenteTra i migliori terzini del panorama internazionale, Theo Hernandez ha catturato le ...Le ultime notizie sull’affondo di mercato della Juventus per Locatelli, raccontano della nuova offerta al Sassuolo che prevede un superbonus in ...AC Milan e Chiliz – l'azienda che ha sviluppato i Fan Token e la fan engagement app Socios.com – annunciano ufficialmente il $ACM Fan Token European Summer Tour 2021. L'imminente tour pre-campionato, ...