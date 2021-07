Bertolaso, "è saltato il tappo". Pesantissima scelta di campo: "Chi massacrano i pm, e perché" (Di venerdì 23 luglio 2021) I referendum sulla giustizia lanciati da Matteo Salvini e dai radicali un primo risultato lo stanno già ottenendo: "È come se fosse saltato il tappo, o addirittura il coperchio del politically correct", annota il Giornale. Ogni giorno, ai gazebo della Lega (e non solo) si registrano migliaia di firme, una campagna che sta richiamando non solo gli elettori "di parte" ma anche personalità politiche certo distanti dal Carroccio o perlomeno non organiche al salvinismo. A testimonianza di come, a maggior ragione dopo che Alessandro Sallusti e Luca Palamara hanno "scoperchiato il Sistema" delle toghe, e con il cambio al Ministero della Giustizia (dentro Marta ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) I referendum sulla giustizia lanciati da Matteo Salvini e dai radicali un primo risultato lo stanno già ottenendo: "È come se fosseil, o addirittura il coperchio del politically correct", annota il Giornale. Ogni giorno, ai gazebo della Lega (e non solo) si registrano migliaia di firme, una campagna che sta richiamando non solo gli elettori "di parte" ma anche personalità politiche certo distanti dal Carroccio o perlomeno non organiche al salvinismo. A testimonianza di come, a maggior ragione dopo che Alessandro Sallusti e Luca Palamara hanno "scoperchiato il Sistema" delle toghe, e con il cambio al Ministero della Giustizia (dentro Marta ...

Alemanno e Bertolaso firmano i referendum come se fosse saltato il tappo, o addirittura il coperchio del politically correct che impedisce di dire che ciò ... È il caso di Guido Bertolaso, vittima di un'inchiesta su massaggi e altro conclusasi ...

Il centrodestra all'anno zero Ieri è saltato il vertice sulle amministrative con Antonio Tajani, con i clamorosi casi di Roma e ... Guido Bertolaso ('Non so più come dirvelo, non sarò assolutamente in campo') e Gabriele Albertini, ...

Alemanno e Bertolaso firmano i referendum È come se fosse saltato il tappo, o addirittura il coperchio del politically correct che impedisce di dire che ciò che non va (e naturalmente anche ciò che va) nell'amministrazione della giustizia.

