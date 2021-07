Ascolti tv 22 luglio digital e pay: SkyTg24 ‘batte’ RaiNews24 trasmettendo Draghi. ‘Matrimonio’ in simulcast Discovery: a prima vista non è record (Di venerdì 23 luglio 2021) Ascolti Tv native digitali free, gruppi: altre Rai 8,6% nell’intera giornata e 8,3% in prima serata; altre Mediaset 9% e 9,5%. Una giornata ed una serata senza grandi momenti di sport sulla pay, quella del 22 luglio, con qualche gara preliminare delle Olimpiadi già in onda su Discovery+ e Rai2. Su Sky così l’evento più seguito è stata la conferenza stampa del premier, Mario Draghi, in onda anche su Rai1, La7 e Rete4, oltre che sulle tematiche. Nonostante questa vasta copertura generalista, il capo del governo, accompagnato dal ministro della Giustizia, Marta Cartabia, e da quello della ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 23 luglio 2021)Tv nativei free, gruppi: altre Rai 8,6% nell’intera giornata e 8,3% inserata; altre Mediaset 9% e 9,5%. Una giornata ed una serata senza grandi momenti di sport sulla pay, quella del 22, con qualche gara preliminare delle Olimpiadi già in onda su+ e Rai2. Su Sky così l’evento più seguito è stata la conferenza stampa del premier, Mario, in onda anche su Rai1, La7 e Rete4, oltre che sulle tematiche. Nonostante questa vasta copertura generalista, il capo del governo, accompagnato dal ministro della Giustizia, Marta Cartabia, e da quello della ...

