80 anni Sergio Mattarella | gli auguri di Brunetta

ROMA – "auguri di cuore al nostro Presidente Mattarella, esemplare guida del nostro Paese, a cui dobbiamo profonda riconoscenza e gratitudine. Grazie per dimostrare ogni giorno agli italiani equilibrio e fiducia, a tutela delle nostre istituzioni democratiche. Gli 80 anni del presidente Mattarella sono una festa della Repubblica". Così sui social il ministro della pubblica amministrazione, Renato Brunetta (foto), in occasione degli 80 anni del capo dello Stato Sergio Mattarella. L'articolo L'Opinionista.

