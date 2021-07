Una Vita Anticipazioni 23 luglio 2021: Felipe in guerra con Genoveva. L'avvocato nutre un terribile sospetto... (Di giovedì 22 luglio 2021) Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 23 luglio 2021. Nelle Trame dell'episodio della soap in onda su Canale5, il rapporto tra Genoveva e Felipe è molto teso dopo la morte di Marcia. Felipe nutre un terribile sospetto... Leggi su comingsoon (Di giovedì 22 luglio 2021) Vediamo insieme ledi Una, per la puntata del 23. Nelle Trame dell'episodio della soap in onda su Canale5, il rapporto traè molto teso dopo la morte di Marcia.un...

Advertising

borghi_claudio : Buongiorno, sono la Svezia, non ho mai chiuso niente e non ho mai portato mascherine all'aperto. Non ho perso 2 ann… - AndreaMarcucci : Ci sono ancora tutte le condizioni, con una mediazione alta, come dice @sbonaccini , per approvare il #ddlZan prima… - enpaonlus : L’appello: “Aiutate Ciro. E’ nel rifugio da una vita e ha visto morire i suoi amici” - la_sconnessa_ : RT @spritzzettino: Mia mamma e mio papà, separati da 16 anni Mamma sta male da tre settimane Papà le porta la colazione quasi tutti i gio… - orochimaru6426 : La vita è una brioscia -