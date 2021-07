Ufficiale: Federico Mazzarani passa dalla Ternana alla Pro Sesto in prestito (Di giovedì 22 luglio 2021) La Ternana, tramite i propri canali ufficiali, ha comunicato di aver ceduto Federico Mazzarani in prestito alla Pro Sesto. Ecco la nota: “La Ternana Calcio comunica di aver ceduto a titolo temporaneo alla Pro Sesto il calciatore Federico Mazzarani. Il difensore classe 2000 vestirà la maglia dei lombardi fino al 30 giugno 2022”. Foto: Twitter Pro Sesto L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 22 luglio 2021) La, tramite i propri canali ufficiali, ha comunicato di aver cedutoinPro. Ecco la nota: “LaCalcio comunica di aver ceduto a titolo temporaneoProil calciatore. Il difensore classe 2000 vestirà la maglia dei lombardi fino al 30 giugno 2022”. Foto: Twitter ProL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Vale_cc01 : RT @liberiefragili: candidatura ufficiale per far parte dei prescelti di federico che potranno ascoltare le sue idee musicali - adreameralways : RT @liberiefragili: candidatura ufficiale per far parte dei prescelti di federico che potranno ascoltare le sue idee musicali - magnificodifett : RT @liberiefragili: candidatura ufficiale per far parte dei prescelti di federico che potranno ascoltare le sue idee musicali - heartbreakgvrI : RT @liberiefragili: candidatura ufficiale per far parte dei prescelti di federico che potranno ascoltare le sue idee musicali - fedeismylove_ : RT @liberiefragili: candidatura ufficiale per far parte dei prescelti di federico che potranno ascoltare le sue idee musicali -