Traffico Roma del 22-07-2021 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 22 luglio 2021) LuceverdeBuonasera siamo arrivati all’ultimo appuntamento della giornata e abbiamo ancora lunghe code sulla via Pontina in direzione mare esattamente dal raccordo anulare a poco prima di Aprilia causaintenso e lavori code che ritroviamo anche sulla Cristoforo Colombo direzione Ostia è in via dell’ aeroporto di Fiumicino in direzione Ostia Antica nella zona Nord diriapre alil viadotto Gronchi prima chiuso per un incendio tra via Amalia Bettini e via Monte Giberto in tangenziale per un incidente avvenuto da poco Ci sono al momento code lungo via del Foro Italico da Corso Francia viale della ...