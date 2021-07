Spagna, massa di migranti assalta la barriera di Melilla (Di giovedì 22 luglio 2021) Oltre 230 migranti sono riusciti ad entrare in Spagna saltando in massa la barriera situata alla frontiera tra il Marocco e l’enclave di Melilla Questa mattina, intorno alle ore 7:00, più di 230 migranti sono riusciti ad entrare in Spagna saltando in massa la barriera situata alla frontiera tra il Marocco e l’enclave di Melilla. Alcuni migranti feriti sono arrivati al Centro di soggiorno temporaneo per immigrati di Melilla attraversando diversi quartieri della città, chiedendo “asilo”. ... Leggi su zon (Di giovedì 22 luglio 2021) Oltre 230sono riusciti ad entrare insaltando inlasituata alla frontiera tra il Marocco e l’enclave diQuesta mattina, intorno alle ore 7:00, più di 230sono riusciti ad entrare insaltando inlasituata alla frontiera tra il Marocco e l’enclave di. Alcuniferiti sono arrivati al Centro di soggiorno temporaneo per immigrati diattraversando diversi quartieri della città, chiedendo “asilo”. ...

