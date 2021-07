Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3: possibili prezzi e regali pre-ordine (Di giovedì 22 luglio 2021) Il colosso di Seul sta lavorando duramente per rendere i suoi telefoni pieghevoli più attraenti per gli utenti finali mediante progressi tecnologici e prezzi tendenzialmente più bassi. Come riportato da ‘SamMobile‘, alcune settimane fa è trapelato che i prossimi Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 avrebbero avuto un prezzo più basso rispetto ai loro predecessori. Ora, un nuovo report ha divulgato il costo finale dei nuovi dispositivi pieghevoli insieme alle date di pre-ordine e le iniziative promozionali che accompagneranno il lancio (tutte informazioni da prendere con le pinze visto che, ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 22 luglio 2021) Il colosso di Seul sta lavorando duramente per rendere i suoi telefoni pieghevoli più attraenti per gli utenti finali mediante progressi tecnologici etendenzialmente più bassi. Come riportato da ‘SamMobile‘, alcune settimane fa è trapelato che i prossimi3 e Z3 avrebbero avuto un prezzo più basso rispetto ai loro predecessori. Ora, un nuovo report ha divulgato il costo finale dei nuovi dispositivi pieghevoli insieme alle date di pre-e le iniziative promozionali che accompagneranno il lancio (tutte informazioni da prendere con le pinze visto che, ...

