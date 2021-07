Ricciardo: “Hamilton responsabile del contatto con Max” (Di giovedì 22 luglio 2021) Daniel Ricciardo non ha dubbi e incolpa Lewis Hamilton per il contatto con Verstappen. L’australiano prende dunque le difese del suo ex compagno ai tempi della Red Bull. Mercedes: Allison annuncia la fine degli sviluppi per il 2021 Ricciardo: perché Hamilton è colpevole? Il contatto tra Lewis Hamilton e Max Verstappen ha determinato l’esito del gran premio di Silverstone. Con il ritiro dell’olandese, Hamilton ha sfruttato al meglio l’opportunità di vincere il gran premio di casa e di accorciare il distacco in classifica. La penalità di 10 secondi ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 22 luglio 2021) Danielnon ha dubbi e incolpa Lewisper ilcon Verstappen. L’australiano prende dunque le difese del suo ex compagno ai tempi della Red Bull. Mercedes: Allison annuncia la fine degli sviluppi per il 2021: perchéè colpevole? Iltra Lewise Max Verstappen ha determinato l’esito del gran premio di Silverstone. Con il ritiro dell’olandese,ha sfruttato al meglio l’opportunità di vincere il gran premio di casa e di accorciare il distacco in classifica. La penalità di 10 secondi ...

Advertising

F1 : TOP 10 (15 mins to go in FP2) Verstappen Leclerc ?? Sainz Ocon Perez Norris Ricciardo Hamilton Giovinazzi Bottas… - ahmetkom9 : @RicciardoTurkey Vettel - Hamilton - Ricciardo - V*rstappen - LATIFI ?? - GiGiglio99 : @giovaafcim7 @SpinaFan Vedi che quasi nessuno davanti ha fatti sorpassi, Leclerc solo quello su Hamilton ad inzio g… - PDFAM__ : CLASSIFICA CAMPIONATO PILOTI: 1. Verstappen - 185 punti 2. Hamilton - 177 punti 3. Norris - 113 punti 4. Bottas -… - martisshe : altra cosa: in qualsiasi (QUALSIASI) tifoseria ci saranno i tifosi che difenderanno sempre il pilota a spada tratta… -

Ultime Notizie dalla rete : Ricciardo Hamilton Fittipaldi: 'Alonso è ancora il migliore della griglia' - FormulaPassion.it ...in occasione della seconda partenza da fermo dove ha dovuto arrendersi a Daniel Ricciardo dopo un ... Alonso è ancora il miglior pilota sulla griglia di partenza nonostante a Lewis Hamilton, Sebastian ...

Hamilton - Russell, a Silverstone penalizzati gli 'eroi' locali - FormulaPassion.it ...- 22 3 Austria 2021 Mancato rallentamento con doppia bandiera gialla 04 - Lug - 22 Lewis Hamilton 4 ...- 21 Valtteri Bottas 2 2 Stiria 2021 Guida pericolosa in pit - lane 25 - Giu - 22 Daniel Ricciardo ...

F1 | GP Gran Bretagna, Ricciardo: “Hamilton troppo aggressivo, colpa sua” F1inGenerale Fittipaldi: “Alonso è ancora il migliore della griglia” Il due volte iridato ritiene che lo spagnolo sia ancora il numero uno nonostante a Lewis Hamilton, Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen si siano aggiunti giovani rampanti come Max Verstappen, Charles Lec ...

F1 | Ferrari, Sainz sulla gara di Silverstone: “Avevo il passo per il podio” La Ferrari è stata una delle sorprese in positivo della gara di Silverstone andata in scena domenica. La scuderia del Cavallino è riuscita a conquistare il piazzamento a podio con Charles Leclerc, and ...

...in occasione della seconda partenza da fermo dove ha dovuto arrendersi a Danieldopo un ... Alonso è ancora il miglior pilota sulla griglia di partenza nonostante a Lewis, Sebastian ......- 22 3 Austria 2021 Mancato rallentamento con doppia bandiera gialla 04 - Lug - 22 Lewis4 ...- 21 Valtteri Bottas 2 2 Stiria 2021 Guida pericolosa in pit - lane 25 - Giu - 22 Daniel...Il due volte iridato ritiene che lo spagnolo sia ancora il numero uno nonostante a Lewis Hamilton, Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen si siano aggiunti giovani rampanti come Max Verstappen, Charles Lec ...La Ferrari è stata una delle sorprese in positivo della gara di Silverstone andata in scena domenica. La scuderia del Cavallino è riuscita a conquistare il piazzamento a podio con Charles Leclerc, and ...