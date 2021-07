Olimpiadi: Naruhito a Bach, 'per niente semplice organizzare Giochi' (Di giovedì 22 luglio 2021) Tokyo, 22 lug. - (Adnkronos) - organizzare i Giochi "è stato un obiettivo per niente facile". Lo ha detto l'imperatore del Giappone, Naruhito, rivolgendosi al presidente del Cio, Thomas Bach. La gestione dei Giochi - ha detto Naruhito in inglese a Bach secondo quanto riporta Kyodo News- prendendo al tempo stesso tutte le possibili misure contro il Covid-19, è stato un compito per niente facile. Vorrei rendere omaggio a tutti quelli che hanno partecipato a questa gestione per i loro sforzi nei vari siti". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) Tokyo, 22 lug. - (Adnkronos) -"è stato un obiettivo perfacile". Lo ha detto l'imperatore del Giappone,, rivolgendosi al presidente del Cio, Thomas. La gestione dei- ha dettoin inglese asecondo quanto riporta Kyodo News- prendendo al tempo stesso tutte le possibili misure contro il Covid-19, è stato un compito perfacile. Vorrei rendere omaggio a tutti quelli che hanno partecipato a questa gestione per i loro sforzi nei vari siti".

Advertising

TV7Benevento : Olimpiadi: Naruhito a Bach, 'per niente semplice organizzare Giochi'... - vaneasimivrsa : RT @FrancoScarsell2: Sara’il tormentone di questi giorni.Le ultime notizie dal Giappone dicono che le Olimpiadi non saranno annullate. Vene… - leone52641 : RT @FrancoScarsell2: Sara’il tormentone di questi giorni.Le ultime notizie dal Giappone dicono che le Olimpiadi non saranno annullate. Vene… - sportface2016 : #Tokyo2020 #Naruhito presente all'inaugurazione: solo una 'toccata e fuga' per l'imperatore - FrancoScarsell2 : Sara’il tormentone di questi giorni.Le ultime notizie dal Giappone dicono che le Olimpiadi non saranno annullate. V… -