Lo speaker di Louis Vitton ha un costo da gioiello, ma vale ogni suo euro? (Di giovedì 22 luglio 2021) Horizon Light Up è un gioiellino concentrato di lusso e tecnologia, per questo il suo costo è letteralmente astronomico. Lo speaker di Louis Vitton potrebbe essere un’ottima idea per un regalo (by Adobestock)Lo speaker bluetooth Horizon Light Up di Louis Vuitton promette scintille, dato che coniuga ad un tempo gusto per il design, tecnologia ed uno sfarzo senza precedenti per quello che in fin dei conti è pur sempre un semplice altoparlante. Inevitabile allora che anche il costo rifletta le caratteristiche su messe in evidenza, dato che parliamo di un vero e proprio ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 22 luglio 2021) Horizon Light Up è un gioiellino concentrato di lusso e tecnologia, per questo il suoè letteralmente astronomico. Lodipotrebbe essere un’ottima idea per un regalo (by Adobestock)Lobluetooth Horizon Light Up diVuitton promette scintille, dato che coniuga ad un tempo gusto per il design, tecnologia ed uno sfarzo senza precedenti per quello che in fin dei conti è pur sempre un semplice altoparlante. Inevitabile allora che anche ilrifletta le caratteristiche su messe in evidenza, dato che parliamo di un vero e proprio ...

