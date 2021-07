Lavoro: Cgil, Cisl e Uil chiedono incontro a Draghi, serve verifica avviso comune (Di giovedì 22 luglio 2021) Roma, 22 lug. (Adnkronos) - “Egregio Presidente, siamo a richiederle la convocazione di un incontro con lo scopo di realizzare una prima verifica sull'applicazione dell'intesa realizzata a Palazzo Chigi lo scorso 29 Giugno e sulla natura dei processi di riconversione e riorganizzazione in atto su tutto il sistema produttivo e manifatturiero, dei trasporti e logistico”. E' quanto si legge in una lettera inviata oggi al Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, dai segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) Roma, 22 lug. (Adnkronos) - “Egregio Presidente, siamo a richiederle la convocazione di uncon lo scopo di realizzare una primasull'applicazione dell'intesa realizzata a Palazzo Chigi lo scorso 29 Giugno e sulla natura dei processi di riconversione e riorganizzazione in atto su tutto il sistema produttivo e manifatturiero, dei trasporti e logistico”. E' quanto si legge in una lettera inviata oggi al Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario, dai segretari generali die Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri

