Incidente del Minibus a Capri: un morto, sale a 28 il numero dei feriti (Di giovedì 22 luglio 2021) sale il bilancio dei feriti e c'è anche una vittima nell'Incidente avvenuto questa mattina a Capri, dove un Minibus è precipitato in una scarpata, uscendo fuori strada. Per la maggior parte si tratta ... Leggi su globalist (Di giovedì 22 luglio 2021)il bilancio deie c'è anche una vittima nell'avvenuto questa mattina a, dove unè precipitato in una scarpata, uscendo fuori strada. Per la maggior parte si tratta ...

