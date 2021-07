Green Pass: multe fino a mille euro per violazioni (Di giovedì 22 luglio 2021) “I titolari o i gestori dei servizi e delle attività” per cui è richiesta l’esibizione del Green Pass “sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni. In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni”. È quanto deciso dal Consiglio dei ministri. Dal 6 agosto 2021 è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 (prima dose ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 22 luglio 2021) “I titolari o i gestori dei servizi e delle attività” per cui è richiesta l’esibizione del“sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni. In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni”. È quanto deciso dal Consiglio dei ministri. Dal 6 agosto 2021 è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 (prima dose ...

