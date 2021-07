Green pass, Draghi: 'Servirà per aprire e tenere aperto, invito gli italiani a vaccinarsi' (Di giovedì 22 luglio 2021) la conferenza stampa di al termine del Consiglio dei ministri di oggi pomeriggio. Tra pochi minuti il presidente del Consiglio illustrerà le ultime novità in vista del 5 agosto, data in cui dovrebbe ... Leggi su leggo (Di giovedì 22 luglio 2021) la conferenza stampa di al termine del Consiglio dei ministri di oggi pomeriggio. Tra pochi minuti il presidente del Consiglio illustrerà le ultime novità in vista del 5 agosto, data in cui dovrebbe ...

Advertising

Corriere : ?? Green pass obbligatorio da lunedì - borghi_claudio : Tutti pronti a discriminare gli altri, quando arrivano in casa tua ecco che il green pass diventa un 'colpo di cald… - borghi_claudio : Comunque è fantastico: la sinistra 'green pass per tutti'. Poi per tutte le categorie che si stavano rivoltando con… - aribaus : RT @janavel7: Modello #Voghera: per entrare al bar ci vorrà il green pass o la pistola. A scelta. - 2Biagetti : RT @giulianol: Draghi ha detto che il Green Pass consente di partecipare a eventi e attività avendo la sicurezza di non stare a contatto co… -