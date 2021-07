Ghisalba | bimba di due anni finisce sott' acqua in piscina | è grave

(Di giovedì 22 luglio 2021) Bergamo - Paura e apprensione, questamattina verso le 11, in unapubblica di, in provincia di Bergamo: una bambina di 2è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Papa ...

Unadi 2 anni è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo essere stata soccorsa, incosciente, in una piscina pubblica di: l'episodio attorno alle 11. ...... in via Aldo Moro, a. È successo attorno alle 10.50 di giovedì 22 luglio, mentre la piccola era con gli altri bambini della sessione estiva della scuola per l'infanzia. Laera nella ...Una bambina di 2 anni è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo essere stata soccorsa, incosciente, in una piscina pubblica di Ghisalba: l'episodio attorno alle ...Immediato l'intervento del bagnino che è riuscito a rianimare la piccola. I soccorritori l'hanno poi trasportata in ospedale ...