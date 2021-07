Empoli | un sospetto positivo al Covid nel gruppo squadra | il comunicato

Leggi su italiasera

(Di giovedì 22 luglio 2021) Iltorna a far paura nel mondo del calcio: dopo i positivi dello Spezia, oggi è l’a lanciare l’allarme. Un giocatore delè risultatoal primo giro di tamponi. Il club parla di “sospetta positività”, che lascia intendere una bassa carica virale registrata dal tampone. Il tesserato in questione è stato subito posto in quarantena, come prevedono le norme vigenti. Questo ildell’: “FC comunica che l’ultima serie di esami a cui è stato sottoposto ilha ...