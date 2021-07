Draghi: “Consiglio a tutti di vaccinarsi e di farlo subito. Green pass? Non è arbitrio ma condizione per tenere aperte le attività” (Di giovedì 22 luglio 2021) “Gli italiani si vaccinino, devono proteggere se stessi e le loro famiglie”. L’appello è di Mario Draghi che nel corso di una conferenza stampa ha fatto il punto della situazione sul coronavirus chiarendo che il Green pass “non è un arbitrio ma una condizione per non chiudere le attività produttive“. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) “Gli italiani si vaccinino, devono proteggere se stessi e le loro famiglie”. L’appello è di Marioche nel corso di una conferenza stampa ha fatto il punto della situazione sul coronavirus chiarendo che il“non è unma unaper non chiudere leproduttive“. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Agenzia_Ansa : È stato convocato alle 17 il Consiglio dei ministri sul nuovo decreto legge COVID. Il presidente del Consiglio, Mar… - SkyTG24 : La conferenza del presidente del Consiglio Mario Draghi sul nuovo decreto Covid - CottarelliCPI : Il Corriere di oggi racconta che all'ultimo consiglio dei ministri Draghi si è rifiutato di fissare il periodo in c… - Spartac0697 : RT @Giandom84354994: 'L'appello a non vaccinarsi è un appello a morire. O a far morire. Non ti vaccini, ti ammali, muori.' Questa cazzata a… - MagheriniMarco : RT @Giandom84354994: 'L'appello a non vaccinarsi è un appello a morire. O a far morire. Non ti vaccini, ti ammali, muori.' Questa cazzata a… -