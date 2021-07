Covid, Eric Clapton: 'Non suonerò nei locali dove si richiedono pass vaccinali' (Di giovedì 22 luglio 2021) 'Voglio dire a tutti che non suonerò mai su alcun palco alla presenza di una platea discriminata. Se non sarà possibile a tutti poter assistere al concerto, mi riservo la possibilità di poter ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 22 luglio 2021) 'Voglio dire a tutti che nonmai su alcun palco alla presenza di una platea discriminata. Se non sarà possibile a tutti poter assistere al concerto, mi riservo la possibilità di poter ...

Advertising

SkyTG24 : Covid Inghilterra, Eric Clapton non farà concerti solo per chi ha il vaccino - ninoBertolino : RT @HuffPostItalia: Eric Clapton: 'Non suonerò in luoghi e locali che richiedono pass vaccinale' - CiccioniSe : RT @HuffPostItalia: Eric Clapton: 'Non suonerò in luoghi e locali che richiedono pass vaccinale' - Cristin00236307 : RT @HuffPostItalia: Eric Clapton: 'Non suonerò in luoghi e locali che richiedono pass vaccinale' - Mikepub1 : RT @HuffPostItalia: Eric Clapton: 'Non suonerò in luoghi e locali che richiedono pass vaccinale' -