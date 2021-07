Covid, Eric Clapton non ci sta: il chitarrista annuncia la sua decisione (Di giovedì 22 luglio 2021) Il chitarrista Eric Clapton partirà a breve con il suo tour ma si è detto contrario a una decisione presa da molti governi per contrastare la diffusione del Covid. Ripartono… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 22 luglio 2021) Ilpartirà a breve con il suo tour ma si è detto contrario a unapresa da molti governi per contrastare la diffusione del. Ripartono… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Advertising

HuffPostItalia : Eric Clapton: 'Non suonerò in luoghi e locali che richiedono pass vaccinale' - SkyTG24 : Covid Inghilterra, Eric Clapton non farà concerti solo per chi ha il vaccino - NatereF : RT @Agenzia_Ansa: Eric Clapton non suonerà nei club e nelle sale concerto dove è richiesta la vaccinazione anti-Covid. Lo ha annunciato lo… - SDino59 : RT @HuffPostItalia: Eric Clapton: 'Non suonerò in luoghi e locali che richiedono pass vaccinale' - Agenzia_Ansa : Eric Clapton non suonerà nei club e nelle sale concerto dove è richiesta la vaccinazione anti-Covid. Lo ha annuncia… -