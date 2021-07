Covid | cabina regia | ipotesi tamponi gratis per under 18

(Di giovedì 22 luglio 2021) Roma, 22 lug. (Adnkronos) -per glie 18, a prezzi calmierati per chi -a causa di alcune patologie o perché in stato di gravidanza- non può vaccinarsi. E' una delle proposte avanzate indidal capodelegazione M5S Stefano Patuanelli. La proposta, a quanto apprende l'Adnkronos, è in queste ore in corso di valutazione, si stanno verificando i costi economici per poter eventualmente dare il via libera.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid cabina

Articolo in aggiornamento È terminato il vertice delladi regia che si è tenuto a Palazzo Chigi poco prima delle ore 15:30. Il premier Mario Draghi ...in merito alle nuove regole anti -, ...Lo avrebbe deciso ladi regia a Palazzo Chigi. Green pass dal 5 agosto per accedere ai ... Cambiano i parametri per i passaggi di colore legati al rischio: in giallo col 10% d'occupazione ...Green pass al bar e al ristorante, solo al chiuso e al tavolo dal 5 agosto. La conferma arriva dalla cabina di regia ...Roma, 22 lug. (Adnkronos) – Tamponi gratis per gli undere 18, a prezzi calmierati per chi -a causa di alcune patologie o perché in stato di gravidanza- non può vaccinarsi. E’ una delle proposte avanza ...