Cosa dicono le stelle: Oroscopo di Venerdì 23 Luglio 2021 (Di venerdì 23 luglio 2021) Ariete Venere non sarà più dei vostri ma non per questo sarà una giornata così terribile per gli affetti. Scorpione questa giornata aprirà il fine settimana in cui potreste sentirvi particolarmente privi di energie. Sagittario sarà un giorno in cui gestire bene situazioni e atteggiamenti sarà fondamentale. Ecco le previsioni per l’Oroscopo per il Giorno Leggi su periodicodaily (Di venerdì 23 luglio 2021) Ariete Venere non sarà più dei vostri ma non per questo sarà una giornata così terribile per gli affetti. Scorpione questa giornata aprirà il fine settimana in cui potreste sentirvi particolarmente privi di energie. Sagittario sarà un giorno in cui gestire bene situazioni e atteggiamenti sarà fondamentale. Ecco le previsioni per l’per il Giorno

Advertising

borghi_claudio : Dicono: DOBBIAMO CONTRASTARE L'EMERGENZA!!! Non c'è NESSUNA EMERGENZA che giustifichi il #GreenpassObbligatorio… - stanzaselvaggia : Ma tutti gli imprenditori e gli artigiani tanto cari a Salvini, cosa dicono del suo remare contro una massiccia cam… - CarloCalenda : E questa situazione è tanto più sconveniente in quanto I leader in questione sono quelli che dicono “no alle chiusu… - Bigalfry : RT @stanzaselvaggia: Ma tutti gli imprenditori e gli artigiani tanto cari a Salvini, cosa dicono del suo remare contro una massiccia campag… - mbbelluco : RT @fmbattaglia: “Gli autori la prima cosa che dicono è: mettiamo la voce narrante, perché vogliono infilare dentro la scrittura. Invece co… -