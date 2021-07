Civica | Celli | Stadio della Roma | chiuso balletto Raggi

(Di giovedì 22 luglio 2021)– “Il voto dell’Aula di ieri ha archiviato una delle pagine più brutte e tristiGiunta. Con la revoca dell’interesse pubblico si pone fine a undurato 5 anni fatto di continui ed assordanti comunicati di inizio lavori da partesindaca ma che di fatto non è riuscita a trovare una soluzione realistica alloA.S..” “Dobbiamo guardare al futuro e trovare soluzioni percorribili per consentire alle due squadre di verticecittà,e Lazio, di soddisfare la loro legittima ...

... l'Aula approva l'ordine del giorno per la nuova discarica di servizio all'interno dei confini del comune di Roma - ha commentato gli esiti del voto Svetlana, capogruppo della listaRoma ...Così Svetlana, capogruppo della ListaRTR e Simona Ficcardi, capogruppo dei Verdi in Campidoglio.