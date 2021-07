Capri, minibus rompe la barriera di protezione ed esce di strada: l'autista è morto sul colpo, 28 i feriti (Di giovedì 22 luglio 2021) commenta Un minibus è uscito di strada a Capri , provocando la morte dell'autista e 28 feriti, dei quali 4 gravi. Il pullmino è precipitato per alcuni metri dopo aver rotto la barriera di protezione. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 22 luglio 2021) commenta Unè uscito di, provocando la morte dell'e 28, dei quali 4 gravi. Il pullmino è precipitato per alcuni metri dopo aver rotto ladi. ...

