Cabina regia | green pass dal 5 agosto per per ristoranti | piscine e palestre Discoteche ancora off limits

(Di giovedì 22 luglio 2021) La quarantena sarà ridotta per chi ha il. Cambiano i parametri per la zona gialla: la soglia viene fissata al 10% per le terapie intensive e al 15% per le ospedalizzazioni. Cdm alle 17. Poi parla Draghi

Intanto da dentro il Palazzo più voci della maggioranza sostengono che ladidel governo ci metterà una toppa. Laprecederà il Consiglio dei ministri che dovrebbe decidere sul da ...È questo ciò che ho chiesto alladiprima di partire per Tokyo2020 '. Parole che significherebbero un passo in avanti verso una condizione precedente alla pandemia globale e una manna ...A quanto apprende l'Adnkronos, è questa una delle decisioni assunte dalla cabina di regia col premier Mario Draghi, e che dovrebbe essere licenziata dal Consiglio dei ministri in programma alle 17 ma ...Roma, 22 lug. (Adnkronos) - Negli stadi e ai concerti solo con green pass, ma sono ancora "in via di definizione le soglie di riempimento, non abbiamo sciolto il nodo in cabina di regia". Lo dicono fo ...