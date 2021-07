Voghera | Salvini | “Normale andare in giro con una pistola se si ha il porto d’armi” E glissa sulla presa di distanza | “In base a cosa?”

lauraboldrini : Su #Voghera bisogna attendere le indagini. Salvini invece ha già assolto #Adriatici perché è del suo partito. Mi… - petergomezblog : Voghera, Salvini: “Altro che far west, è stata legittima difesa”. M5s: “Lega stia al suo posto, la ricostruzione sp… - petergomezblog : Ladri fuori dal carcere e pistole libere, a Voghera il cortocircuito di Salvini? - gmarigliano86 : L' assessore di #Voghera nel #FarWest sarebbe andato sicuro in galera. Nel 2021 nell'Italia di #Salvini ci dobbiamo pensare, e chest'è! - Simo07827689 : RT @GianniMagini: #Salvini interviene direttamente dal Saloon della #Lega: 'Altro che Far West a #Voghera, ipotesi #legittimadifesa.' Dife… -

Ultime Notizie dalla rete : Voghera Salvini

Quello che è accaduto probabilmente è stato un caso drammatico di legittima difesa" così il segretario della Lega Matteoal gazebo UDC per le firme sul referendum della Giustizia in Piazza ...'Ieri sera al'assessore alla sicurezza della Lega ha sparato e ucciso in piazza un uomo. Non sappiamo la dinamica degli eventi, non lo sa nemmenoche sta già difendendo d'ufficio il ...Covid e viaggi, l'invito a non andare all'estero Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...Voghera- Un colpo di pistola esploso dopo una lite al bar. È questa la dinamica che ha visto l’assessore alla sicurezza Massimo Adriatici (Lega) agli arresti con l’accusa di aver ucciso un uomo di 39 ...