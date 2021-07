Voghera | le testimonianze | “Adriatici? Si atteggiava da sceriffo” “Quando era poliziotto scendeva con la pistola se fumavamo in giro”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 luglio 2021) “Lo chiamavamoper l’atteggiamento, che non era quello di un assessore. Il primo atto che ha fatto in comune è stato il Daspo a una persona che chiedeva l’elemosina”. Così il coordinatore del partito “La buona destra” di, Giampiero Santamaria, descrive Massimo, l’assessore leghista alla Sicurezza arrestato per aver sparato e ucciso un uomo di origine straniera, Youns El Boussetaoui, in seguito a una lite. Santamaria parla apertamente di “far west”. “La vittima? Non era certo un delinquente, non era pericoloso. Era seguito dai servizi sociali e dalla Caritas”. Versione confermata anche da un altro cittadino che ...