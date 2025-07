Bologna Immobile si presenta | Avevo bisogno di sentirmi stimolato Arrivo con grande entusiasmo e porto la mia esperienza

Bologna, Immobile: «Avevo bisogno di sentirmi stimolato. Arrivo con grande entusiasmo e porto la mia esperienza». Le parole dell'ex Lazio Dopo anni di successi con la maglia della Lazio, Ciro Immobile, ex capitano e miglior marcatore della storia biancoceleste, ha fatto il suo ritorno ufficiale in Italia. L'attaccante ha parlato per la prima volta da nuovo .

