Judas è old school | non è un gioco live-service e non includerà microtransazioni rivela Ken Levin

Nel panorama videoludico odierno, fatto di abbonamenti, aggiornamenti continui e monetizzazione aggressiva, Judas si distingue per la sua filosofia decisamente controcorrente. Ken Levine, creatore della leggendaria serie BioShock, ha svelato che il suo nuovo titolo sarĂ una vera esperienza " old school ": niente live-service, niente microtransazioni ed infine anche nessuna connessione online obbligatoria. "Comprerai il gioco e avrai tutto, punto," ha dichiarato in un'intervista pubblicata dal canale YouTube di Nightdive Studios. Eurogamer segnala che Levine ha spiegato che Judas è stato pensato per trasportare il giocatore in un mondo narrativo profondo, senza distrazioni o interruzioni legate a shop digitali, valute premium o stagioni a tempo.

