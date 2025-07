Con l'arrivo della stagione estiva e l'incremento delle temperature è sempre più frequente avere a che fare con automobilisti che si mettono al volante, per questioni di comodità , indossando un paio di pantofole o di infradito oppure stando direttamente a piedi nudi. Una pratica comune e più diffusa di quanto si possa immaginare, specie tra i vacanzieri che si spostano in auto per raggiungere la spiaggia e godersi una giornata al mare, ma cosa dice il Codice della strada? È lecito farlo? Iniziamo innazitutto col dire che attualmente non è previsto alcun genere di divieto nel CdS: non esiste, cioè, alcuna norma specifica che impedisca a un automobilista di guidare stando scalzo oppure indossando ciabatte, sandali o infradito, e lo stesso discorso vale per le scarpe con i tacchi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - È possibile guidare un'auto in ciabatte o a piedi nudi? Cosa dice il Codice della strada