Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese insieme per il compleanno della figlia | Cecilia grande assente

Belen Rodriguez organizza una splendida festa di compleanno per la figlia Luna Marì. Mentre Antonino Spinalbese partecipa al party, si fa sentire l'assenza di Cecilia Rodriguez.

