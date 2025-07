Minacce a Capacchione e Saviano confermate le condanne per il boss Bidognetti e l'avvocato Santonastaso

La giornalista e lo scrittore, entrambi sotto scorta da anni, furono minacciati durante il processo "Spartacus" nel 2008. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Minacce a Saviano e Capacchione: confermate le condanne per Bidognetti e Santonastaso - ROMA, 14 LUGLIO 2025 – La Corte d’Appello di Roma ha confermato le condanne nei confronti del boss Francesco Bidognetti e dell’avvocato Michele Santonastaso per le minacce rivolte nel 2008 ai giornalisti Roberto Saviano e Rosaria Capacchione.

