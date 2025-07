Si discute per il ‘nuovo’ San Michele sull’Adda | Arrivare al 2030 con il ponte chiuso? Un disastro

Calusco d’Adda. “È una sfida che dobbiamo affrontare per individuare una soluzione che garantisca alle nostre imprese di continuare ad essere competitive e ai cittadini di muoversi velocemente sul territorio”. Non usa giri di parole Jonathan Lobati, presidente della Commissione Territorio e consigliere regionale di Forza Italia, sulla realizzazione del nuovo ponte San Michele sull’ Adda. Nella mattina di lunedĂŹ 14 luglio la Commissione, accompagnata dai sindaci e dagli stakeholder dei territori coinvolti, ha visitato l’area in cui dovrebbe sorgere la struttura. Il nuovo ponte ferroviario, che attraverserĂ il fiume Adda sulla linea Carnate-Ponte San Pietro, sorgerĂ tra le stazioni di Paderno Robbiate e Calusco sostituendo l’attuale ponte ad arco in ferro a traffico misto di cui è prevista nel 2030 la chiusura al traffico. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Š Bergamonews.it - Si discute per il ‘nuovo’ San Michele sull’Adda: “Arrivare al 2030 con il ponte chiuso? Un disastro”

Paderno d’Adda, il vecchio ponte San Michele non reggerà oltre il 2030. Vertice d’urgenza in Regione: ''Dobbiamo fare in fretta'' - Paderno d'Adda (Lecco), 15 maggio 2025 – Corsa contro il tempo per costruire un rimpiazzo del ponte San Michele sull'Adda, tra Paderno, sulla sponda lecchese, e Calusco, su quella Bergamasca.

Ponte di San Michele sull’Adda, futuro green: diventerà una pista ciclabile panoramica - Paderno d’Adda (Milano) – Niente treni, probabilmente anche niente auto, solo biciclette. Una volta dismesso, il ponte San Michele sull’Adda, tra Paderno sulla sponda lecchese, e Calusco sul versante bergamasco, diventerà una suggestiva e panoramica pista ciclabile sospesa a 85 metri di altezza.

Ponte San Michele sull’Adda: sopralluogo con la commissione territorio - Lunedì 14 luglio la commissione territorio del consiglio regionale visiterà l’area in cui sorgerà il nuovo ponte di San Michele sull’Adda.

Il nuovo ponte San Michele. Sopralluogo a Calusco in territorio meno ostile - Consiglieri regionali, sindaci e rappresentanti delle province di Bergamo e Lecco in visita nel punto in cui dovrà essere costruito il viadotto contestato a Paderno. Come scrive msn.com

Ponte di San Michele, arriva il commissario. E da Paderno il progetto numero 9 - Un commissario straordinario per velocizzare il progetto del ponte alternativo al ponte stradale/ferroviario San Michele sul fiume Adda, fra Calusco e Paderno. Segnala ecodibergamo.it