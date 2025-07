Per continuare ad essere i primi in Europa dobbiamo costruire Pedemontana e da Roma arrivano 26 miliardi di euro

"Non c'è sviluppo dell'economia senza uno sviluppo delle infrastrutture e in questo senso Pedemontana rappresenta un'opera strategica attesa da oltre 50 anni: collegherà territori di grande rilevanza economico-produttiva sull'asse est-ovest, sarà utile per le imprese e favorirà l'accessibilità . 🔗 Leggi su Monzatoday.it