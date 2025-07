Orrore in Brianza | tredicenne stuprata da un 25enne conosciuto su Instagram

Stuprata lungo la ciclabile Villoresi da un 25enne cubano conosciuto su¬†Istagram, che aveva accettato di incontrare soltanto perch√® le aveva assicurato di avere soltanto 17 anni. E' l'incubo vissuto da una tredicenne che mercoled√¨ scorso, nove luglio, √® scesa alla stazione di Monza per un. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

