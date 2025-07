Morti Covid inaugurata l’opera d' arte ' L' Umanità' al Maggiore di Bologna

Tantissimi volontari hanno trasformato lenzuola ospedaliere in un’opera di memoria condivisa. Accanto a ogni lenzuolo, una pittura muraria diversa in ogni ospedale, che raffigura bambini che interagiscono con quei volti . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Morti Covid, inaugurata l’opera d'arte 'L'Umanità ' al Maggiore di Bologna

Morti Covid, inaugurata l’opera d'arte 'L'Umanità ' al Maggiore di Bologna; Covid, inaugurata a Perugia l'opera 'La grande ferita'; Porto Torres inaugura il monumento in memoria dei morti di Covid.

A Bologna l'opera 'L'Umanità' per ricordare le vittime Covid - Inaugurata oggi all'ospedale Maggiore e diffusa in tutti gli ospedali pubblici dell'area metropolitana l'opera collettiva "L'Umanità", in memoria delle vittime del Covid- Riporta ansa.it

Covid, inaugurata a Perugia l'opera 'La grande ferita' - Ansa.it - Si chiama così l'opera firmata dall'artista Lorenzo Fonda in ricordo di medici, operatori sanitari e cittadini morti a causa della pandemia da Covid- Secondo ansa.it