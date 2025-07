Sinner brillo alla cerimonia di Wimbledon | Non lo so stavamo bevendo parecchio mi gira la testa – VIDEO

La vittoria a Wimbledon, oltre al significato storico per il tennis italiano e alla rivincita contro Carlos Alcaraz, ha rappresentato anche l’occasione per vedere forse il lato più intimo di Jannik Sinner. Le sue lacrime dopo la vittoria, durante l’abbraccio con mamma Siglinde e poi anche con il trofeo tra le mani. L’imbarazzo davanti ai reali inglesi e poi nel balletto con Iga Swiatek. E pure una festa con il team e la famiglia in cui Sinner si è potuto finalmente lasciar andare, tanto da presentarsi alla cerimonia finale all’ All England Club visibilmente brillo. “Sei riuscito a elaborare tutto quello che è successo, anche se sono passate poche ore?”, gli ha chiesto la presentatrice Laura Robson, ex tennista. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sinner brillo alla cerimonia di Wimbledon: “Non lo so, stavamo bevendo parecchio, mi gira la testa” – VIDEO

