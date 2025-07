Ciclabile viale della Stazione Partito il cantiere che ricongiunge via Carandini a via Piave

Sono iniziati oggi i lavori per la realizzazione di una nuova pista ciclopedonale in viale della Stazione a Formigine, nel tratto compreso tra via Carandini e via Piave, in prossimità della stazione ferroviaria e a pochi passi dal centro storico. L’intervento rientra in un più ampio progetto di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Viale Stazione: assieme alla festa per l’inaugurazione pronto gli sconti sulle tasse per i commercianti - Conclusi dopo 14 mesi i lavori di riqualificazione di viale Stazione, l'amministrazione comunale di Montegrotto Terme annuncia un pacchetto di misure economiche a sostegno dei commercianti che hanno subito disagi durante il periodo dei cantieri.

Più di tremila persone alla riapertura del rinnovatissimo Viale Stazione: «Senza barriere, cambia la città » - C'rano circa 3mila persone alla riapertura del rinnovatissimo Viale Stazione, a Montegrotto Terme. Una festa che si è sommata a un'altra festa, quella del 1 maggio, per una giornata che nel comune termale ricorderanno per un bel po'.

Ciclabile viale della Stazione Partito il cantiere che ricongiunge via Carandini a via Piave; Due nuovi tratti di piste ciclabili a Formigine.

Una nuova ciclabile in viale Piave che collega le Carceri con la ... - Piazza della Stazione sarà collegata con quella delle Carceri attraverso una nuova pista ciclabile che si allaccia alla ciclopedonale di viale Veneto e piazza San Marco. Da notiziediprato.it