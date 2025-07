Scuola assunzioni per oltre 54mila docenti | l’annuncio di Valditara

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato l’assunzione di oltre 54.000 docenti per l’anno scolastico 20252026. Lo ha comunicato il ministro Giuseppe Valditara, firmatario del decreto che autorizza le nuove immissioni in ruolo nelle scuole statali di ogni ordine e grado. Il provvedimento prevede 48.504 posti, di cui 13.860 riservati al sostegno, a cui si aggiungeranno 6.022 assunzioni di docenti di religione cattolica attraverso un successivo decreto ministeriale in seguito al concorso bandito nel 2024. Le assunzioni saranno suddivise tra posti comuni, sostegno e insegnamento della religione cattolica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Scuola, assunzioni per oltre 54mila docenti: l’annuncio di Valditara

In questa notizia si parla di: assunzioni - docenti - oltre - valditara

Concorso docenti PNRR1 e PNRR2: almeno 20.000 assunzioni previste entro il 31 dicembre 2025. Dove, come e quando - La procedura di reclutamento PNRR per la scuola ha previsto finora due concorsi, inseriti nella cosiddetta "fase transitoria", permettendo l'accesso anche a candidati ancora non in possesso di abilitazione.

Assunzioni docenti, Governo: 20.000 individuati da graduatorie concorso PNRR1 obiettivo raggiunto. Prossima tappa: 20.000 entro dicembre 2025 - La sesta Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha individuato lo stato dell'arte per il reclutamento docenti secondo il nuovo modello previsto dal DL 79/2022.

Immissioni in ruolo docenti: le assunzioni previste entro fine 2025 grazie al PNRR - Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) continua a rappresentare uno strumento chiave per il potenziamento del sistema scolastico italiano.

Il Ministro @G_Valditara ha firmato il Decreto per le #assunzioni dei #docenti nelle #scuole statali di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2025/2026. Qui tutti i dettagli https://mim.gov.it/web/guest/-/valditara-assumeremo-oltre-54-mila-docenti-per-il-pros Vai su X

https://www.ascuolaoggi.com/post/docenti-al-via-con-54mila-assunzioni-in-ruolo-valditara-firma-il-decreto Vai su Facebook

Scuola, Valditara: Assumeremo oltre 54mila docenti per il prossimo anno; Scuola, Valditara annuncia 54mila nuove assunzioni: Un numero record; Assunzioni Docenti 2025/26, Valditara: “Via Libera a Oltre 54 Mila Posti”. FLC CGIL: “Misure insufficienti”.

Scuola, assunzioni per oltre 54mila docenti: l’annuncio di Valditara - Il Ministro Valditara annuncia l’assunzione di oltre 54mila docenti per l’anno scolastico 2025/2026 tra posti comuni, di sostegno e di religione ... Come scrive quifinanza.it

Scuola, Valditara: "Assumeremo oltre 54mila docenti per il prossimo anno" - Il ministro dell'Istruzione e del Merito ha firmato il decreto per le assunzioni dei docenti nelle scuole statali di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2025/2026. Segnala tg24.sky.it