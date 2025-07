Abbandona l' auto dopo lo schianto e fugge a piedi

Si schianta contro un'auto, lascia la vettura in strada e fugge. È quanto accaduto in via Galatina a Santa Maria Capua Vetere, nei pressi del Supermercato Lidl, dove si sono scontrate due vetture, una Ford Fiesta ed una Citroen. Dopo lo schianto il conducente della Ford Fiesta, probabilmente. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: schianto - auto - fugge - abbandona

Tragico scontro tra due auto ed un furgone. Pesantissimo il bilancio; un uomo morto ed un altro ferito in modo grave. Lo schianto lungo la A1 nei pressi di Guidonia - ABBONATI A DAYITALIANEWS Una tragica collisione ha avuto luogo nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 7 maggio, lungo l’ Autostrada A1, precisamente al chilometro 553 in direzione Napoli.

Terribile incidente nel Frusinate, schianto fra due auto: travolta una donna, è grave - Paura nel Frusinate dove nel pomeriggio di oggi si è verificato uno scontro fra due auto. Uno dei due veicoli ha poi travolto una donna, è grave.

Schianto frontale tra due auto in via Venezia: due feriti in ospedale - Uno scontro frontale tra due auto, che si è verificato in via Venezia, nel quartiere San Leonardo, poco prima delle ore 7 della mattinata di sabato 26 aprile, ha provocato il ferimento di due persone, trasportate al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma con ferite di media gravità .

Scappa dai carabinieri, investe una donna, abbandona l'auto e si dilegua a piedi; Schianto dopo inseguimento folle in auto: era scappata per non pagare il conto del locale; Mercoledì nero sulle strade di Rho: muore motociclista di 61 anni, grave un 14enne caduto dal monopattino.

Lecce, mangia al ristorante e scappa senza pagare: fugge in auto ... - MSN - Lecce, mangia al ristorante e scappa senza pagare: fugge in auto senza patente e abbandona il figlio. Riporta msn.com

Lecce, mangia al ristorante e scappa senza pagare: fugge in auto senza ... - Lo schianto contro un’auto e la fuga nei campi La corsa si è conclusa all’altezza di un vivaio , dove le due vetture sono entrate in collisione. Secondo baritalianews.it