ABBONATI A DAYITALIANEWS Scontro fatale sulla Statale 42. Un grave incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 14 luglio, a Cividate Camuno, in provincia di Brescia. Poco dopo le 15, sulla strada statale 42, un’automobile si è scontrata frontalmente con una bisarca, provocando la morte di un uomo di 63 anni. Inutili i tentativi di soccorso. Nonostante il rapido intervento dei soccorsi, per l’automobilista non c’è stato nulla da fare. I sanitari, giunti sul posto con un’automedica e un’ambulanza, hanno constatato il decesso direttamente sul luogo dell’incidente. Illeso il conducente della bisarca. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tragico incidente a Cividate Camuno: muore 63enne in uno scontro frontale con una bisarca