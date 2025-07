Nozze vip a Capri | Rocco Basilico Luxottica e Sonia Ben Ammar sposi

Roma, 14 lug. (askanews) - Rocco Basilico, potente manager degli occhiali ritenuto da Forbes uno degli uomini piĂą ricchi d'Italia, e la fascinosa Sonia Ben Ammar (nota anche come Sonia Ammar) si sono uniti in matrimonio sabato 12 luglio a Capri. Basilico, 35 anni, chief wereables officer di EssilorLuxottica e amministratore delegato di Oliver Peoples, figlio del banchiere Paolo Basilico e di Nicoletta Zampillo vedova Del Vecchio, ha sposato la modella e attrice Sonia Ammar, 26 anni, figlia dell'importante produttore cinematografico franco-tunisino Tarak Ben Ammar e dell'attrice Beata Sonczuk. Il sì è stato celebrato nella chiesa di Santa Sofia ad Anacapri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nozze vip a Capri: Rocco Basilico (Luxottica) e Sonia Ben Ammar sposi

