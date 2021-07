Vieste | morto dopo un mese dall’incidente in autostrada Domenica il decesso di Domenico Iaquilino

Advertising

PugliaReporter : Incendio in Autostrada, morto camionista di Vieste dopo oltre un mese di agonia per le ustioni riportate: -

Ultime Notizie dalla rete : Vieste morto

FoggiaToday

Aveva 55 anni, era nato a Gela in Sicilia ma da molti anni viveva a. Domenico Iaquilino, per gli amici Mimmo, èdopo un mese di sofferenze in seguito alle ferite e alle ustioni riportate nel drammatico incidente stradale avvenuto il 15 giugno scorso sulla ...Se questa è ,roba che deve prendere piede qui, è meglio che il rock sia', ha detto; - ... da Martina Franca, i Pinguini Tattici Nucleari da Gravina in Puglia e Shiva da; - 'CAN YAMAN MANIA'...È morto domenica, dopo quasi cinque settimane di agonia, nell’ospedale di Pisa. Domenico Iaquilino, di Vieste, era rimasto coinvolto il 15 giugno in un grave incidente in autostrada A1, nel tratto ne ...Vieste (Foggia), 19/07/2021 – (garganotv) Non ce l’ha fatta Domenico Iaquilino, il camionista 55enne originario di Gela, ma da anni residente a Vieste, rimasto gravemente ustionato il 15 giugno scorso ...