Ultime Notizie Roma del 21-07-2021 ore 08:10 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Romadailynews radiogiornale informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio covid 3558 nuovi positivi in 24 ore aumentano le terapie Intensive recovery L’ultimo bollettino evidenzia un balzo dei casi e le regioni Per scongiurare le chiedono venga usato il Green pass per accedere discoteche grandi eventi l’uso del pass per ristoranti e locali al chiuso riguarderebbe solo le aree fuori dalla zona Bianca giovedì potrebbe tenersi la cabina di regia il Consiglio dei Ministri sul nuovo decreto legge covid il ministro della Salute Roberto Speranza Ha ribadito il vaccino è essenziale anche sotto i 40 anni l’impennata dei casi non è solo italiana in Francia più ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 21 luglio 2021)dailynews radiogiornale informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio covid 3558 nuovi positivi in 24 ore aumentano le terapie Intensive recovery L’ultimo bollettino evidenzia un balzo dei casi e le regioni Per scongiurare le chiedono venga usato il Green pass per accedere discoteche grandi eventi l’uso del pass per ristoranti e locali al chiuso riguarderebbe solo le aree fuori dalla zona Bianca giovedì potrebbe tenersi la cabina di regia il Consiglio dei Ministri sul nuovo decreto legge covid il ministro della Salute Roberto Speranza Ha ribadito il vaccino è essenziale anche sotto i 40 anni l’impennata dei casi non è solo italiana in Francia più ...

Advertising

fanpage : La proposta di Morani (Pd): “Obbligo green pass per entrare in Parlamento' - fanpage : In Francia multe fino a 45mila euro e carcere per esercenti che violano #greenpass - Agenzia_Ansa : Nuova stretta della Francia sugli ingressi di visitatori stranieri. Chi arriva da Regno Unito, Spagna, Portogallo,… - gommothceccogm1 : @Lidia_Undiemi Benché medico, sulla base delle ultime notizie, comincio a chiedermi: ma siamo proprio sicuri che qu… - corgiallorosso : La #Roma di #Pinto: “#Vina arriva, per #Xhaka vediamo”. Ma c’è chiusura su #Totti -