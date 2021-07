Tokyo 2020, giovedì 22 luglio: programma e orari di tutte le gare (Di giovedì 22 luglio 2021) Proseguono le Olimpiadi di Tokyo 2020 e pian piano il programma comincia a diventare più corposo: andiamo dunque a scoprire gli orari di tutte le gare per quanto riguarda il secondo giorno di competizioni, quello di giovedì 22 luglio. Tra le gare che si disputeranno c’è ancora una volta il torneo di softball con l’Italia opposta all’Australia e poi una serie di incontri di calcio maschile fino all’ora di pranzo italiana. Andiamo dunque a scoprire la programmazione ai Giochi del secondo giorno di gare. IL ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 luglio 2021) Proseguono le Olimpiadi die pian piano ilcomincia a diventare più corposo: andiamo dunque a scoprire glidileper quanto riguarda il secondo giorno di competizioni, quello di22. Tra leche si disputeranno c’è ancora una volta il torneo di softball con l’Italia opposta all’Australia e poi una serie di incontri di calcio maschile fino all’ora di pranzo italiana. Andiamo dunque a scoprire lazione ai Giochi del secondo giorno di. IL ...

Advertising

chetempochefa : #PaolaEgonu sarà portabandiera olimpica ???? La pallavolista azzurra è stata scelta, assieme ad alcuni atleti di alt… - sole24ore : ?? La pallavolista azzurra Paola #Egonu porterà la bandiera olimpica alla cerimonia di apertura dei Giochi di #Tokyo… - Corriere : Salgono i casi di Covid: il capo di Tokyo 2020 non esclude che i Giochi siano annullati ‘last minute’ - spaziocalcio : #Tokyo2020, stamattina via al torneo di calcio maschile: le partite - sportface2016 : #Tokyo2020 #Calcio Nuova Zelanda-Corea del Sud in tv: ecco la data, il canale, l'orario e come seguire la sfida i… -