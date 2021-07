Spalletti | Elmas codifica tutto | vi dico quale sarà il suo ruolo

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Durante l'evento organizzato in Piazza Madonna della Pace a Dimaro, in cui il mister Lucianoe i giocatori Piotr Zielinski e Matteo Politano hanno risposto alle domande dei tifosi presenti, il nuovo allenatore partenopeo ha chiarito alcuni punti sulin squadra diè un giocatore dinamico, riesce a stare bene in più ruoli,parte e lo porta a casa. Gli do altre istruzioni.parte e porta a casa. A volte nella vita non è un merito saper fare tante cose, si finisce con sbagliarne tante, ma qui siamo probabilmente dinanzi ad un fenomeno. Forse si ...