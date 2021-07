SAP crolla nonostante la revisione al rialzo dell’outlook

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 21 luglio 2021) (Teleborsa) – Seduta drammatica per SAP, che si posiziona a 116,7 con una discesa del 3,97%. La società tedesca, attiva nella produzione di software gestionali, perde terreno in Borsaabbia alzato il proprio outlook per la seconda volta quest’anno, con sempre più aziende che trasferiscono le loro operazioni IT sul cloud. Ora prevede di generare entrate dagli abbonamenti ai suoi software e servizi cloud tra 23,6 e 24 miliardi di euro, contro stime precedenti comprese tra 23,4 e 23,8 miliardi di euro. L’utile operativo dell’intero anno fiscale dovrebbe essere compreso tra 7,95 miliardi e 8,25 miliardi di euro (in precedenza mirava a un intervallo di 7,8-8,2 ...