PNRR,Mims: 860 milioni a Regioni per ecobus e potenziamento ferrovie regionali (Di mercoledì 21 luglio 2021) (Teleborsa) – Seicento milioni di euro alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano per l’acquisto di nuovi autobus ecologici per il trasporto pubblico locale e 260 milioni per potenziare e rinnovare le ferrovie gestite dalle Regioni. I relativi schemi di decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims), Enrico Giovannini, sono stati approvati dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie locali e dalla Conferenza Stato-Regioni. Con questi provvedimenti inizia l’attuazione la parte del Piano Nazionale di ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 21 luglio 2021) (Teleborsa) – Seicentodi euro allee alle Province Autonome di Trento e Bolzano per l’acquisto di nuovi autobus ecologici per il trasporto pubblico locale e 260per potenziare e rinnovare legestite dalle. I relativi schemi di decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (), Enrico Giovannini, sono stati approvati dalla Conferenza Unificata Stato--Autonomie locali e dalla Conferenza Stato-. Con questi provvedimenti inizia l’attuazione la parte del Piano Nazionale di ...

