Pnrr Toscana: Cisl accusa, «è come il mostro di Lochness, tutti ne parlano, ma nessuno l’ha visto» (Di mercoledì 21 luglio 2021) A dirlo è il segretario generale della Cisl Toscana, Ciro Recce, che invita la Regione a prendere l'iniziativa e cambiare decisamente passo. Un deciso svegliarino al Presidente Giani L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 21 luglio 2021) A dirlo è il segretario generale della, Ciro Recce, che invita la Regione a prendere l'iniziativa e cambiare decisamente passo. Un deciso svegliarino al Presidente Giani L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Pnrr Toscana: Cisl accusa, «è come il mostro di Lochness, tutti ne parlano, ma nessuno l’ha visto» - filcatoscana : RT @CislToscana: @cirorecce: 'Il #PNRR è come il mostro di LochNess, se ne parla ma nessuno l'ha visto. La @regionetoscana cambi passo per… - cirorecce : RT @CislToscana: @cirorecce: 'Il #PNRR è come il mostro di LochNess, se ne parla ma nessuno l'ha visto. La @regionetoscana cambi passo per… - Gilbert60842263 : RT @CislToscana: @cirorecce: 'Il #PNRR è come il mostro di LochNess, se ne parla ma nessuno l'ha visto. La @regionetoscana cambi passo per… - MGualtierotti : RT @CislToscana: @cirorecce: 'Il #PNRR è come il mostro di LochNess, se ne parla ma nessuno l'ha visto. La @regionetoscana cambi passo per… -